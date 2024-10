Donne del vino ecco la prima vincitrice della borsa di studio Essenza di vite

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Prato, 4 ottobre - Prende il nome “Essenze di”, il progetto che nel Salone Consiliare del Comune di Prato ha portato alla consegnadiistituita dall'Associazione nazionaledelcon partner l'Associazione AIS Toscana per promuovere il “bere consapevole” nelle giovani generazioni, mettere in evidenza le opportunità di lavoro che offre il mondo dele per ricordare insieme duedelvittime di femminicidio: Donatella Briosi e Marisa Leo. La cerimonia, che si è svolta alla presenza, tra gli altri,presidente delledelToscana Donatella Cinelli Colombini e del presidente di AIS Toscana Cristiano Cini, ha visto come madrina d'eccezione la Sindaca di Prato Ilaria Bugetti che ha idealmente consegnato il premio a Marisa Ponzecchi.