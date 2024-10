Protocollo royal? Macché allo stadio il futuro re è un tifoso sfegatato

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Non è facile resistere a una passione viscerale, specialmente quando quel sentimento è condiviso con migliaia di persone all’unisono. Ed essere dei futuri re non è minimamente d’aiuto. Quando la tua squadra del cuore vince inaspettatamente al termine di una gara sofferta e tiratissima, la gioia prevale su tutto. È così che il principe William si è ritrovato a festeggiare il successo del “suo” amatissimo Aston Villa, che tornava a giocare una gara casalinga in Champions League, massimo torneo calcistico europeo, dopo ben 41 anni di assenza.