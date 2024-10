Maltempo Italia giornata da incubo | nubifragi strade bloccate scuole chiuse e disagi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Pioggia, vento e, l'nella morsa del. Già da stanotte sono arrivate le prime avvisaglie e oggi, giovedì 3 ottobre, glini si sono svegliati letteralmente inzuppati. Come riporta MeteoGiuliacci fin dal mattino acqua su "tutto il Centro-Nord e la Sardegna, e sono probabili anche i primi piovaschi isolati sulla Campania e sulla parte più settentrionale della Puglia". Le condizioni meteo peggiorano dappertutto con vento che nel pomeriggio aumenta di intensità, facendo quindi diminuire le temperature, in diverse zone. Sono interessate, in particolare l'alto Adriatico, le aree appenniniche e la Sardegna. Le piogge e i temporali, comunque, vanno coinvolgendo un po' tutto lo Stivale, andando ad estendersi anche sulle regioni meridionali.