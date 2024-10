Il terzo produttore mondiale di gas serra? Lo spreco alimentare Il Massachusetts lo ha ridotto | cosa può insegnare anche all’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In un pianeta sempre più caldo, loè benzina sul fuoco. Dal campo alla tavola (e alla discarica), si rende responsabile di un’elevata produzione di emissioni di gas– tra cui ossido nitroso, ozono, CO2 e metano – principali responsabili del riscaldamento globale. “Se classificato come paese, losarebbe ilmaggior emettitore al mondo”, ha scritto in un documento di marzo il Parlamento europeo. Nella sola Unione europea, locostituisce circa il 16% delle emissioni di gas. Se poi il cibo non consumato finisce deplorevolmente in discarica, decomponendosi produce gasnella misura dell’8-10% delle emissioni globali – come riporta il WWF. La prevenzione è quindi d’obbligo, perciò a livello globale i governi si sono mossi per cercare soluzioni a protezione dell’ambiente.