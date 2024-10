Il cinema italiano vive una crisi drammatica e la colpa è del governo | parla Orfini Pd

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Matteo, deputato al terzo mandato per il Partito Democratico, di cui è stato anche presidente. Oggi siede nella commissione Cultura della Camera ed è di questi giorni un suo duro intervento in Aula – nel corso di una interrogazionementare – per chiedere risposte concrete alsulla difficile situazione in cui versa il. Onorevole, ilindipendenteappare oggi più che mai cannibalizzato dalle grandi piattaforme. Cosa sta accadendo al settore? “C’è una, ma il paradosso è che le cause non sono nella fragilità o nella debolezza della filiera. Che anzi stava andando bene. Ma nelle azioni delche per mesi ha paralizzato il settore, annunciando di voler riformare il quadro normativo riguardante il sostegno pubblico. Ma senza farlo.