De Nardo presenta il suo nuovo singolo Lavanda

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Gabriele De, in arte De, ha pubblicato il suo”, disponibile su tutte le piattaforme streaming dal 20 settembre e in rotazione radiofonica dal 4 ottobre. Il brano, descritto come una “ninna nanna delicata e malinconica”, si ispira a riferimenti letterari e culturali come Roland Barthes e Giuseppe Ungaretti. Il testo si sviluppa con un tono intimo e riflessivo, dove la semplicità melodica del pianoforte accompagna la sua voce, dando vita a un’atmosfera suggestiva. Un’ispirazione tra letteratura e musica Durante un’intervista con il podcast Unplugged Playlist, ha spiegato come la sua passione per la lettura abbia influenzato la scrittura di “”. La canzone è nata dalla combinazione di immagini poetiche e passaggi letterari che evocano emozioni profonde.