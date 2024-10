Curve e affari il business dei parcheggi a San Siro | Facciamo 30mila euro a partita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Milano – “Mille macchine?!!! Oooh!!! A80mila al mese! Punto e basta! Punto e basta!!!». Così ultrà milanisti, tra cui il capo della Curva Sud Luca Lucci, finito in carcere dopo il maxi blitz di tre giorni fa, discutevano a fine 2022 deldeidello stadio di San, al centro dell'inchiesta della Dda di Milano assieme ad altri, per i quali leinterista e milanista avevano stretto un patto. Luca Lucci, 41 anni, è considerato il capo indiscusso della Curva Sud milanista Sono altri elementi dell'inchiesta riportati in una delle integrazioni alla richiesta di misura cautelare firmata dai pm Storari e Ombra. In particolare, l'intercettazione suiviene riportata nel capitolo che tratta del “progressivo avvicinamento della Curva Sud ad esponenti della criminalità organizzata calabrese”.