Papa | domenica a Santa Maria Maggiore per invocare la pace

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Città del Vaticano, 2 ott. (askanews) – Stiamo vivendo un “drammatico momento, mentre i venti della guerra e i fuochi della violenza continuano a sconvolgere interi popoli e nazioni”. Per questoFrancesco ha annunciato a sorpresa stamane, nel corso della solenne messa di apertura del prossimo Sinodo dei vescovi a Roma che si recherà,prossima, nella Basilica romana diper una supplica alla Madonna per chiederee concordia per l’umanità. “Per evocare dall’intercessione diSantissima il dono della, – ha detto ilal termine della sua omelia – nella basilica di, reciterò il Santo Rosario e rivolgerò alla Vergine una accorata supplica.