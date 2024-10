Margelletti | Gli Ayatollah si faranno molto male Tel Aviv vuole annientarli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ottobre 2024 – “I dirigenti iraniani si trovavano di fronte a un bivio: non rispondere all’escalation israeliana e diventare irrilevanti, oppure agire, ed essere ragionevolmente distrutti. Evidentemente hanno scelto la seconda via, un conflitto aperto, pur sapendo che farà loroma”. Così Andrea, presidente del Cesi, il Centro studi internazionali. A handout picture provided by the Iranian supreme leaderAli Khamenei office shows him leading the prayer over the coffin of late Hamas leader Ismail Haniyeh and his bodyguard, during his funeral procession in Tehran on August 1, 2024, ahead of his burial in Qatar. Iran held funeral processions with calls for revenge after the killing in Tehran of Hamas political chief Ismail Haniyeh in a strike blamed on Israel.