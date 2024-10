La formazione del governo austriaco è nelle mani dei partiti moderati per fortuna

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Le elezioni parlamentari austriache si sono concluse con la vittoria del Partito della Libertà (Fpö),di destra radicale, euroscettica e filorussa capeggiata da Herbert Kickl. Si tratta di una cattiva notizia per Bruxelles, che assiste all’ennesimo successo di unaestremista in uno Stato membro, ma anche di un evento atteso. Il primo posto dell’Fpö, che ha ottenuto il 28,8 per cento dei voti, era stato previsto dalla quasi totalità dei sondaggi realizzati dal gennaio 2023 a oggi e le forze politiche moderate non sono riuscite a mettere in discussione un risultato già scritto. I conservatori del Partito Popolare (Ovp), che esprimono l’attuale Cancelliere Karl Nehammer, si sono fermati al 26,3 per cento dei consensi mentre i Socialdemocratici, con il ventuno per cento dei voti, hanno conseguito il peggior risultato di sempre.