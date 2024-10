Il ballo di nozze nel bunker due americani sposi sotto i missili dell’Iran

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ottobre 2024 – Loro si chiamano Kristirae e Shawn. Arrivano dagli Stati Uniti e hanno deciso di non cambiare data e location del loro matrimonio. Si sono sposati ieri in Israele (a Gerusalemme secondo alcune fonti, mentre il programma prevedeva Tiberiade) nel bel mezzo dell’attaccostico. Quando le sirene antiaeree hanno dato l’allarme, la loro festa non si è fermata. Ma è continuata all’interno di un. Il video degliche ballano ha fatto il giro del web, rilanciato dagli israeliani. "L’Iran non ha potuto fermare la gioia”, ha commentato lo scrittore Saul Sadka. “Questo è Israele: quando un matrimonio viene interrotto daidel regime iraniano, marito e moglie, spostano la celebrazioneterra in un rifugio – scrive la giornalista Emily Schrader – Non smetteremo mai di ballare”.