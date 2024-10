Giacomo Bevilacqua protagonista di Siena Comics for Kids

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si avvicina l’edizione 2024 diFor, l’unico festival dei fumetti dedicato ai lettori più giovani. L’evento si svolgerà sabato 5 e domenica 6 ottobre nella Fortezza Medicea della città toscana e Gigaciao non poteva ovviamente mancare! Quale migliore occasione per incontrare i fan più piccoli? La casa editrice è quindi pronta a correre acon, fresco di pubblicazione del suo A panda piace capirsi, dove l’autore affronta un viaggio introspettivo, alla ricerca dell’equilibrio interiore e di Denti, pigiama e via, una raccolta illustrata di racconti per bambini, edita da Salani. Insieme all’artista romano, non potevano mancare una marea di fumetti bellissimi e un grande programma di attività, che sbalordirà tutti i presenti, grandi e piccini.