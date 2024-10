Daniele Bennati fa mea culpa | Ai Mondiali è mancata la rabbia agonistica C’è chi ha fenomeni straordinari | l’Italia…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’Italia ha archiviato una delle peggiori prove in linea della sua storia ai: il migliore azzurro a Zurigo è stato Giulio Ciccone, 25mo al traguardo con un ritardo di oltre sei minuti dal vincitore Tadej Pogacar. La prova offerta sull’esigente circuito svizzero è stata ancora più dimessa di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia ed è la perfetta cartina di tornasole delle difficoltà che il Bel Paese sta incontrando tra i professionisti. Il CTè tornato sulla gara di domenica in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Ancora non ho smaltito l’amarezza del Mondiale. E quando si torna a casa a mani vuote da certe competizioni, occorre chiedersi cosa si sarebbe dovuto fare per raggiungere i risultati che non sono arrivati. La domanda è diversa da quella se si sarebbe potuto fare cose differenti.