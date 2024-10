Basket | Trento sull’ottovolante per battere Sopot prima vittoria stagionale in EuroCup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Bell’esordio casalingo per la Dolomiti Energiain2024-2025. La squadra allenata da Paolo Galbiati si gode il suo primo successo con il punteggio di 84-78 nei confronti dei polacchi del Trefl, club (ri)nato nel 2009 dalle ceneri di quello che si era trasferito a Gdynia. Splendida la performance di Jordan Ford, che piazza 20 punti e bene è aiutato da Anthony Lamb (13) e Quinn Ellis (12). Dall’altra barte non bastano i 16 di Jakub Schenk e Aaron Best. Pronti via, ed è subito spettacolo per Lamb che mette due triple in un minuto (6-2), poi Cale rincara la dose per il +6. La squadra bianconera è un vero uragano in movimento che in nemmeno 5 minuti trova il 15-6. Poi, in qualche modo,riesce a registrare la difesa, per quanto arrivino le triple di Niang e Zukauskas che danno alla Dolomiti Energia un +11 che significa tantissimo.