La volta buona ospite confessa | Beatrice Luzzi? L’ho amata

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 1 ottobre 2024) Personaggi tv. “Ho amato”: la conduttrice tvtutto a “La” – Oggi Caterina Balivo, dopo aver fatto il gioco telefonico con il pubblico a casa e discusso sugli argomenti di attualità più importanti della giornata, ha chiamato in studio Simona Tagli, che si è raccontata a 360°. Ad un tratto, durante la lunga intervista, è stata tirata in ballo anche l’attuale opinionista del “Grande Fratello”. ( dopo le foto) Leggi anche: Sophie Codegoni, la figlia ricoverata in ospedale: grande paura per l’ex GF Leggi anche: Musica italiana in lutto, ci lascia a 78 anni dopo una breve malattia “La”,: “fondamentalmente” Simona Tagli, nota showgirl e conduttrice televisiva italiana, nata a Milano il 22 febbraio 1964, ha deciso di raccontarsi a “La” da Caterina Balivo.