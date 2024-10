Inchiesta ultras contatti con altri giocatori dell’Inter | ecco cosa rischiano

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’suglidi Milan e Inter prosegue ormai senza sosta. Nelle ultime ore sono spuntaticoncalciatori nerazzurri L’indagine sugliprosegue e in queste ore sono uscitidettagli. I fari della Procura in questo momento sono principalmente puntati suitra i capi delle tifoserie e i. Nella giornata di ieri, lunedì 30 settembre, alla luce sono venuti fuori i dialoghi con Inzaghi, Skriniar e Calabria, ma non sembra essere assolutamente finita qui. Inter (Lapresse) – cityrumors.itIn una conversazione con Materazzi, Marco Ferdico, capo ultrà interista, ammette di aver incontrato Calhanoglu e Barella per parlare dei biglietti della Finale di Champions e addirittura svelerebbe le lamentele del calciatore turco per il comportamento della società.