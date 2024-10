Emergenza idrica | 61 comuni senza acqua nuovi tagli nei prossimi giorni

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 1 ottobre 2024) Chieti - Sasi annuncia nuove chiusure programmate, con interruzioni dell'da pomeriggio a notte in numerosidella regione. Nuovo avviso di interruzioneda parte di Sasi, la società pubblica che gestisce le reti idriche in Abruzzo, per 61su un totale di 87. Le chiusure programmate proseguiranno anche questa settimana, da sabato 30 settembre fino a lunedì 7 ottobre. Il razionamento dell'interesserà varie fasce orarie, principalmente nel pomeriggio e durante la notte, coinvolgendocome Lanciano, Vasto, Atessa, Casalbordino, Ortona, San Salvo e molti altri. Le zone di Lanciano vedranno una gestione diversificata delle interruzioni: le contrade sarannodalle 18:00 alle 6:00 del mattino, mentre le aree di Cappuccini (via Tinari e Don Minzoni) saranno interessate dalle 20:00 in avanti.