Caso Pantani l’ultimo rompicapo sul Pirata | Nella stanza della morte non entrò solo la Scientifica

(Di martedì 1 ottobre 2024) Rimini, 1 ottobre 2024 – Mamma Tonina, che non ha mai smesso di combattere per la verità, lo va ripetendo da vent’anni: “Marco è morto di fatto il 5 giugno 1999 a Madonna di Campiglio quando è stato squalificato dal Giro d’Italia. L’hanno fregato quel giorno. Da allora non è stato più lui”. Da lì iniziò la fine del. Fino alla tragedia di Rimini: il campione di Cesenatico fu trovato morto in unadell’hotel Le Rose di Rimini il 14 febbraio 2004, 5 anni dopo i fatti di Madonna di Campiglio. I sospetti e i dubbi sulla’sportiva’ del campione e quella dell’uomo, per l’ennesima volta, tornano a incrociarsi. A luglio la Procura di Trento, dopo l’esposto degli avvocatifamiglia di, ha riaperto ildi Madonna di Campiglio con una nuova indagine.