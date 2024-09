Austria l’estrema destra vince le elezioni e ridefinisce il futuro del Paese

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 1 ottobre 2024) L'ha vissuto una svolta politica storica con la vittoria dell'estremanellenazionali. Il Partito della Libertàco (FPÖ), guidato da Herbert Kickl, ha ottenuto un impressionante 29,2% dei voti, superando le previsioni della vigilia e affermandosi come il primo partito del. Questo risultato ha relegato al secondo posto il Partito Popolareco (ÖVP), al governo sotto la guida del cancelliere Karl Nehammer, che ha raccolto il 26,5% dei consensi. La sconfitta per l’ÖVP, che ha dominato la scena politicaca negli ultimi anni, rappresenta un duro colpo per l'establishment tradizionale.Un risultato che sorprende Il successo dell’FPÖ ha segnato una vera e propria svolta per la politicaca e europea, con implicazioni che vanno oltre i confini nazionali.