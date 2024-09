Navalny potrebbe essere stato avvelenato | ipotesi agghiacciante Tutte le prove

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il leader dell’opposizione russa Alexei, morto il 16 febbraio 2024 in una colonia penale siberiana,nondeceduto per cause naturali – come afferma un report ufficiale stilato dalle autorità di Mosca – bensì a seguito di un avvelenamento. Secondo quanto riportato da The Insider, due versioni divergenti dei documenti ufficiali di morte di, datati 26 febbraio, sono emerse: una versione iniziale, successivamente corretta, e una finale che sostiene la tesi del decesso per cause cardiache, come aritmia e ipertensione. Il referto originale includeva dettagli inquietanti come dolori lancinanti all’addome, vomito improvviso, convulsioni e perdita di conoscenza, sintomi non compatibili con la spiegazione ufficiale ma piuttosto con un avvelenamento.