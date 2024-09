Mantova domenica nera Il Cesena cala il poker

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Continuano le difficoltà dellontano dal “Martelli“. In casa di unconcreto ed efficace la squadra di Possanzini parte male, si trova subito in svantaggio e, nonostante un certo risveglio nella ripresa, non riesce più a rientrare in partita. Il 4-2 finale, ma soprattutto il modo con il quale è maturato il ko infliggono un brutto colpo alle speranze dei virgiliani. L’incontro non è quasi cominciato quando al 5’ un’ingenuità di Festa offre a Kargbo un prezioso pallone che l’attaccante bianconero trasforma in un assist vincente per Shpendi, il quale deve solo appoggiare nella porta sguarnita il vantaggio dei padroni di casa. "Avevamo ben chiaro cosa fare - dice Possanzini a fine gara - Gol come il primo condizionano le partite, ma sento tanta responsabilità addosso perché i ragazzi fanno quel che gli chiedo.