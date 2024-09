Lorenzo è vicino ad Helena al GF solo per le telecamere? Nota amica di lei sbotta

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 30 settembre 2024) A tenere banco in queste prime settimane di messa in onda del Grande Fratello è, soprattutto, l’avvicinamento traPrestes eSpolverato. Su di loro sono trapelate diverse indiscrezioni, come ad esempio quella secondo cui lui starebbeusandoper far ingelosire Shaila Gatta. In queste ore, però, ad animare ulteriormente la situazione ci ha pensato un’della Prestes, la quale ha fatto delle insinuazioni piuttosto pesanti sul concorrente del GF. Accuse controSpolverato del GF: un’diPrestesPrestes eSpolverato sembrano essere sempre più vicini e affini nella casa del Grande Fratello. Nel corso del daytime andato in onda questa mattina, infatti, i due hanno palesato il reciproco interesse e la voglia di continuare la conoscenza anche al di fuori della casa.