Le adescavano online e poi le costringevano a prostituirsi | coppia arrestata

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nella mattinata di lunedì 30 settembre a Saronno, in provincia di Varese, la Guardia di Finanza ha arrestato unache gestiva un centro estetico, accusata di aver trasformato l’attività in una casa a luci rosse, costringendo le ragazze che vi lavoravano a. Le indagini sono partite a seguito delle segnalazioni dei residenti, insospettiti dall’anomalo afflusso di clienti nel locale.Leggi anche: 16enne violentata da due uomini, spunta la pista della prostituzione minorile Secondo le prime ricostruzioni, laattirava le ragazze attraverso una piattaforma, promettendo loro un impiego come estetiste. Una volta assunte, le donne erano costrette a offrire prestazioni sessuali a pagamento, mentre laincassava la maggior parte dei guadagni. Durante l’operazione, i militari hanno sequestrato 28mila euro all’interno del centro.