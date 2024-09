Come finisce il film Non avrai mai mia figlia | una lunga e sofferta battaglia

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nel finale delNonmai mia, Amy riesce a vincere la sualegale contro Demetri e mantiene la custodia esclusiva di sua, mettendo fine all’incubo che l’ha tormentata per anni. Grazie al suo coraggio e alla determinazione nel cercare giustizia, Amy riesce a sventare il tentativo del suo stupratore di ottenere la custodia della loroe, finalmente, si libera della minaccia che Demetri rappresentava per la sua famiglia. Ilracconta la storia di Amy Thompson, una giovane donna che, dopo essere stata violentata da Demetri, rimane incinta e decide di crescere suada sola. Anni dopo, Demetri riappare nella sua vita, tentando di ottenere la custodia della bambina. Amy si trova così coinvolta in unalegale, cercando di proteggere suae sé stessa dalle macchinazioni di Demetri.