Teatro Comunale ‘Abbado’ A Ferrara stagione ricca | dal Pirandello di Placido ai ‘Personaggi’ di Albanese

(Di domenica 29 settembre 2024) Sono ben 30 gli spettacoli in cartellone che per la nuovadi Prosa delClaudio Abbado, tra ottobre e maggio, porteranno ai volti più noti e più amati dal pubblico: Ambra Angiolini, Sonia Bergamasco, Andrea Pennacchi, Rocco Papaleo, Stefania Rocca, ma anche Tullio Solenghi, Maria Paiato, Giacomo Poretti, Federico Buffa, Moni Ovadia, Michele, Antonioe molti altri. Lasi apre con La locandiera, classico goldoniano interpretato da Sonia Bergamasco, in scena dal 25 al 27 ottobre. Il 29 ottobre Andrea Pennacchi torna alcon Una piccola Odissea. Il 3 novembreospita Vita bassa, la guida di Giorgia Fumo alla scoperta della vita dei millenials. L’8 novembre Max Giusti si mette nei panni del Marchese del Grillo e porta alAbbado Bollicine.