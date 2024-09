Siamo programmati per cercare gli altri eppure sembra vi abbiamo rinunciato Ma la socialità e l' amicizia è un fattore che protegge salute fisica e mentale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 29 settembre 2024) È un tonico potente da coltivare ere. Non costa nulla, se non impegno e dedizione. Ma questo ingrediente (per nulla) segreto, che fa bene a mente e corpo, è in pericolo, rischia l’estinzione, nella nostra età di individualismo sfrenato e connessioni virtuali. Da oltre cinquant’anni la scienza studia l’e ormai restano pochi dubbi sull’importanza delle relazioni sociali nella nostra vita, tanto che l’Oms ha istituito una Commissione sulla Connessione Sociale, definendola una priorità globale per la. Fondacome un sano regime alimentare e l’esercizio fisico. Già negli anni Novanta, la Carnegie Mellon University aveva dimostrato che le relazioni possono potenziare il sistema immunitario,re dalle infezioni e, in ultimo, allungarci la vita.