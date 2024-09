Quando torna Tadej Pogacar? Appuntamenti italiani prima del Giro di Lombardia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024)ha chiuso il cerchio: dopo la Liegi-Bastogne-Liegi, ild’Italia ed il Tour de France, ecco che si è portato a casa anche l’ultimo obiettivo della sua stagione, la maglia iridata agguantata oggi con un capolavoro ai Mondiali di ciclismo in Svizzera. L’annata del fuoriclasse sloveno non è assolutamente terminata però e potrà sfoggiare dunque la sua divisa con i colori dell’arcobaleno ancora in diverse occasioni e, soprattutto, davanti il pubblico italiano. L’autunno diinfatti sarà tutto sul suolo tricolore, con altri tread attenderlo: ildell’Emilia, che ancora non ha mai vinto (secondo nelle ultime due edizioni), la Tre Valli Varesine (conquistata nel 2022) e il(tre trionfi nelle ultime tre partecipazioni).