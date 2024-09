Luna Rossa-Ineos riparte dal pareggio il vento si alza | arriva il break in Louis Vuitton Cup?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) La finale dellastaziona in una situazione di totale parità: 1-1 traBritannia, dopo il botta e risposta di giovedì pomeriggio consostenuto e un sabato di grande attesa, caratterizzato da due ore di continui rinvii per pocoe poi da una regata non portata a termine. Nel corso del quinto lato, quando Ben Ainslie e compagni si trovavano in vantaggio, le due barche sono cadute dai foil a causa della brezza troppo leggera e nessuno è riuscito a giungere al traguardo entro 45 minuti. Un colpo di fortuna per il sodalizio italiano, che sembrava ormai indirizzato verso la sconfitta e che invece è riuscito a salvarsi, non andando sotto nel punteggio nella serie al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette). Si ripartirà oggi pomeriggio (a partire dalle ore 14.