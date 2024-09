Frugalità e parsimonia? Tutta scena la Famiglia Reale ama il lusso Re Carlo usa mutande di seta e ha un guardaroba che vale più di mezzo milione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) L’apparenza inganna e lo fa soprattutto quando i reali inglesi, tolta la corona ed i gioielli delle cerimonie ufficiali, si alzano dal trono e si mostrano in pubblico con indosso un’immagine diapparenza, appunto, perchè la sostanza segue fedele la tradizione: “Una buona vecchia tradizione di curare le faccende di casa con lo stile tipico degli Hannover” la sintetizza la principessa Anna, ricordando le vere origini (tedesche) dei Windsor che cambiarono nome per salvarsi dalle decimazioni delle teste coronate europee dell’inizio del ‘900. Rigore e poco sfarzo, dunque, sono atteggiamenti riservati a certi ambiti della vita della Royal Family, perchè quando si tratta di mangiare, bere, vestire, guidare auto e andare a cavallo, il sangue blu fa la differenza e non si bada a spese.