Dalla Spagna | Szczesny atteso a Barcellona nelle prossime ore

(Di domenica 29 settembre 2024) Wojciechsarà presto un giocatore del. Lo scrive Marca, che riporta lo stato avanzato delle trattative tra l’entourage del portiere e la società blaugrana, alla ricerca di un estremo difensore dopo l’infortunio accusato da Ter Stegen. Il polacco, 34 anni, arriverà aore, tra stasera e domani, lunedì. L’inserimento diin squadra, però, non sarà così rapido. Il portiere dovrà ritrovare la miglior condizione fisica dopo aver annunciato il ritiro pochi mesi fa, a seguito dell’addio alla Juventus. Il posto da titolare inoltre non è assicurato:dovrà vedersela con la concorrenza di Iñaki Peña. La sua avventura è comunque pronta per iniziare. Lunedì è prevista la firma sul contratto di un anno. Martedì assisterà alla partita di Champions League contro lo Young Boys.