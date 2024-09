Cambia il programma di Luna Rossa-Ineos! Anticipate le prossime regate | gli orari e l’assenza del giorno di riposo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Viene nuovamente stravolto ildella finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Lunedì 30 settembre era infatti stato designato comeper i recuperi di eventualicancellate, ma fino a oggi pomeriggio si era deciso di non utilizzarlo. Al termine della terza giornata di gare nelle acque di Barcellona, però, il comitato hato idea e così domani si gareggerà. Ledel confronto traBritannia andranno dunque in scena lunedì 30 settembre: gara-5 èta per le ore 14.10, gara-6 è prevista per le ore 15.15 (salvo rinvii di vario genere). Non ci sarà dunque ildi, visto che la serie proseguirà martedì 1° ottobre con altre duee mercoledì 2 ottobre con gara-9 e l’eventuale gara-10.