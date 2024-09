A1 prova di autorità Vai E-Work che bel debutto Super Roumy

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) E-Faenza 66 RMB Brescia 54 E-FAENZA: Franceschelli 3, Brzonova 10, Ciuffoli C., Milanovic ne, Turel 2, Reichert 19, Fantini ne, Fondren 5, Cappellotto ne, Jakpa,27, Porcu ne. All.: Seletti RMB BRESCIA: Tassinari, Tagliamento 17, Estebas Amas 16, Yurkevichus 4, Moreni ne, Louka 7, Zucchini ne, Bongiorno, Ivanova 6, Dell’Olio, Pinardi, Nikolic 1. All.: Cesaro Arbitri: Tarascio – Praticò - Rodia Note. Parziali: 18-15; 36-25; 52-45. Tiri da 2: Faenza: 21/47, Brescia: 14/32; tiri da tre: Faenza: 4/23, Brescia: 6/30; tiri liberi: Faenza 12/18:, Brescia: 8/12; Rimbalzi totali: Faenza: 36, Brescia: 39. Uscita per falli: Jakpa, Tassinari e Tagliamento Strepitosa E-. Contro ogni pronostico le faentine battono Brescia vincendo per la prima volta un match di Opening Day e lo fanno in maniera stoica.