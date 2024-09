Salvini e la Lega i più spiati di tutti | Disegno politico è necessaria la commissione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 28 settembre 2024) «Bisogna andare fino in fondo perché qui c'è la certezza, non il dubbio, che ci fossero alcuni dipendenti pubblici infedeli che entravano nei conti correnti bancari di alcune migliaia di italiani, dando poi ai giornalisti il frutto del loro dossieraggio». Lo dice Matteo, leader della, rispondendo a una domanda di Maurizio Belpietro sul caso Striano. «Penso - sottolinea il vicepremier- che nessuno sia titolato a entrare nei conti correnti di altre persone se non ci sono inchieste in corso, quindi sicuramente non l'hanno fatto di loro spontanea volontà: è chiaro che c'era un chiarodietro, poi sarò sfortunato ma il partito più sfortunato è stato il mio. Questo poteva succedere in Venezuela, non nell'Italia del 2024». Per il ministro dei Trasporti, come sottolineato ieri su «Il Tempo», non è un caso «che il 95% deglie intercettati fosse di centrodestra».