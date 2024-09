Liguria | Orlando ' tensioni nazionali si sono scaricate su regione'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Ho lavorato in queste settimane per comporre un campo di forze alternativo alla destra con un progetto di rigenerazione della, con un programma condiviso da tutti per una sanità pubblica, per la reindustrializzazione sostenibile, per salari migliori e lavoro di qualità . Leche siaccumulate a livello nazionale sipurtroppo sulla". Lo dice in una intervista a Fanpage il deputato Pd e candidato del centrosinistra alla presidenza dellaAndrea. "Inc'è una specificità -sottolinea l'ex ministro dem - che deriva dalla situazione che si è venuta a determinare. Andiamo a votare perché il presidente diè stato arrestato e poi si è dimesso".