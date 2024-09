Lautaro Martinez | Servono tre cose per rivedere l’Inter della scorsa stagione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024)è stato intercettato al Bluenergy Stadium al termine di Udinese-Inter, anticiposesta giornata di Serie A vinto dai nerazzurri. Ecco di seguito l’analisti post-partita rilasciata a DAZN dal capitano interista che ha finalmente ritrovato la rete ATTEGGIAMENTO –parla così dopo Udinese-Inter: «Credo che abbiamo sofferto un po’, Udine è sempre un campo difficile per noi. Poi dopo il derby abbiamo lavorato tanto e si è visto in campo. Il gol? Sicuramente è importante aver ritrovato il gol perché l’attaccante cerca sempre di segnare, io però penso prima a lavorare per la squadra e dopo se arriva il gol meglio. Ora devo continuare a lavorare e cercare di lasciaresempre più in alto. L’importante è vincere. Cosa serve per? L’atteggiamento giusto, lavorare sempre di più e restare umili.