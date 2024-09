Italian Softball Series 2024 | Bollate si porta avanti 2-0 nella serie Titolo vicino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Cominciano nel migliore dei modi leper. La squadra lombarda ha infatti collezionato una preziosissima doppia vittoria in occasione dei primi due match validi per la finale scudetto dellaA1, sconfiggendo in trasferta la Inox Saronno per 1-4 e 3-5. La prossima settimana in gara-3 la MFK cercherà di chiudere i conti subito tra le mura amiche. Due match, due situazioni simili. In gara-1 infatti a passare in vantaggio è stata la Inox, complice un punto in stolen base messo a referto da Armirotto nel secondo inning.però ripristina gli equilibriripresa successiva con una base su ball di Princic, trovando lo strappo poiquinta per merito di tre sigilli timbrati da un singolo di Longhi (punto di Bigatton) e da un altro singolo di Torre (punto di Cecchetti).