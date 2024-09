Il Tar respinge | non si parla del Regio decreto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Il Tar ha rigettato l’ istanza cautelare sull’esposto presentato dal centrosinistra unito per annullare il consiglio comunale, l’ultimo, di fatto senza numero legale a Osimo. Il tribunale non ha accolto la richiesta di annullare la delibera con la quale sono stati surrogati alcuni consiglieri dimissionari. Atto che aveva fatto discutere molto poichè era stato addirittura scomodato und’inizio secolo su cui si erano rivolte anche le attenzioni del prefetto nel "richiamo" inviato al sindaco di Osimo. Le questioni meriterebbero più approfondimento (non entra infatti nel merito deladottato) e per questo il Presidente del tribunale rimanda tutto alla camera di Consiglio per il giudizio cautelare fissato il 10 ottobre. Una decisione quella del Tar che comunque appende la politica cittadina, già comunque compromessa dalla perdita di coesione, a un filo.