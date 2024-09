Ecco la mappa emozionale realizzata dai sofferenti psichici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 28 settembre 2024) È unacartografica tradizionale di Scampia, interpretata attraverso lo sguardo deidel centro diurno di salute mentale Gattablu. Non solo segni e disegni ma anche parole chiave e concetti come possibilità, scambio, rivoluzione, per unadove colori e parole raccontano la storia di una comunità che cura. L’eccezionale installazione artistica interamentedaiattraverso laboratori collettivi nel centro diurno Gattablu a Scampia, con i disegni rappresenta le associazioni, le case degli utenti, i servizi pubblici e quelli di prossimità: è la raffigurazione della rete di legami che curano la comunità. Un reticolo di fili che raccontano i processi di cura.