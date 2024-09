Conte ha trasformato il Napoli | il dato che sorprende tutti

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 28 settembre 2024) Antonio, arrivato da poco sulla panchina del, ha già messo la sua impronta sulla squadra. Dopo cinque partite di campionato e due di Coppa Italia, i numeri confermano un inizio di stagione brillante per gli azzurri. Ilche piùè quello riportato dall’edizione odierna di Repubblica, che sottolinea la capacità didi far brillare tutto il gruppo. Ilin gol con 10 giocatori diversi Unclamoroso riguarda la varietà di marcatori in questo inizio stagione. In appena sette partite ufficiali, ben 10 giocatori diversi sono già andati a segno, dimostrando la profondità della rosa e la capacità di coinvolgere. Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Simeone, Lukaku, Anguissa, Buongiorno, Ngonge, Juan Jesus, Neres e McTominay hanno già trovato la via del gol, un risultato che certifica la forza collettiva del