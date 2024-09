Usava i soldi dei fondi di beneficenza per trattamenti benessere hotel di lusso e sigarette | Naomi Campbell nella bufera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Neanche ventiquattr’ore dopo esser stata insignita del prestigioso titolo di Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere dalla ministra della Cultura francese Rachida Dati, ecco arrivare da Londra le accuse: uso personale deiraccolti per: la Charity Commission, l’ente di regolamentazione delle organizzazioni benefiche in Inghilterra e Galles, ha interdetto la top model dall’incarico di amministratrice della sua fondazione, Fashion for Relief, a seguito di un’indagine che ha rivelato una cattiva gestione finanziaria. Secondo l’ente, solo una piccola parte deiraccolti sarebbe stata destinata a cause benefiche, mentre ingenti somme sarebbero state spese per lussi personali.