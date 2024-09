Una targa per Perissinotto Il custode del campo scuola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Domattina, alle 11, al‘Marfoglia’, verrà scoperta unain ricordo di Guido, storico (e unico)dell’impianto di via Falconieri per almeno cinque lustri, dove ha vissuto da metà degli anni Sessanta fino alla fine degli anni Ottanta., originario di Eraclea, in provincia di Venezia, dopo aver vinto un concorso, si trasferì nella nostra città con la moglie Elena Pierina Trevisiol, proprio in concomitanza con l’inaugurazione deldi atletica leggera, che avvenne poco prima dello stadio Benelli.