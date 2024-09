Ricatti hard agli adolescenti | nei guai capo scout della provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 27 settembre 2024) È finito in manette un ragazzo, di 19 anni, assistentedi Terracina che nei mesi scorsi era finito in una indagine per pedopornografia: secondo l’accusa avrebbe organizzatonei confronti di due minorenni di 14 e 15 anni che facevano parte del suo gruppo. Come riportato dai colleghi de Il Messaggero, la vicenda si è aperta qualche mese fa dopo la denuncia da parte delle vittime a cui era seguita una perquisizionePolizia Postale oltre al sequestro dei dispositivi elettronici dell’indagato. L’Agesci (Associazione Guide es Cattolici Italiani) aveva allontanato l’accusato annullando i campi estivi. Adesso la Procura di Roma ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare ai domiciliari per il 19enne.