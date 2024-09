Nuovo ordine mondiale | le parole del ministro degli Esteri polacco al Consiglio di sicurezza Onu

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) A (s)proposito: come va la terza guerra? Una vittoria di Trump alle elezioni di novembre, contrariamente a quanto si pensa, imprimerebbe un’accelerazione drammatica. Qual è il punto di vista dell’Europa dell’est sulinternazionale propugnato dal fronte autoritario (Putin Xi Kim Khamenei Erdogan Orban Trump ecc.)? Questo è il discorso delaldidelle Nazioni Unite. Eccellenze, L’ambasciatore russo ha previsto che questo dibattito consisterà in “dichiarazioni trite e ritrite dettate da Bruxelles”. È una menzogna: Vi assicuro che quanto state per sentire l’ho scritto di mio pugno. L’ambasciatore russo sostiene che la Russia non bombarda obiettivi civili. È una seconda menzogna.