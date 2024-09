No alla ghettizzazione di vini e spiriti Al G7 dell' Agricoltura presentato un documento per preservare il settore

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 27 settembre 2024) C'è un palese tentativo di demonizzare e ghettizzare i prodotti alcolici a livello globale ma c'è anche unche prova a reagire e avviare un dialogo coi governi del G7, riuniti a Siracusa, per difendere un comparto e affermare il valore culturale, sociale ed economico del wine & spirit, nel segnoa sostenibilità. L'italiana Federha riunito il 27 settembre a Siracusa (per la prima volta a un G7) le grandi sigle internazionali per mettere in luce il ruolo di vino e bevande spiritose per comunità agricole, consumatori e imprese, e anche tracciare un percorso di sviluppo sostenibile condiviso globalmente.