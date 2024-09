Milan-Lecce l’analisi di Fonseca | perchè Abraham-Morata il Leverkusen e gli esempi di Leao

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Dopo le prime due partite non mi aspettavo questo momento ma è per questo che il calcio è bello. Le cose cambiano positivamente o negativamente in 90 minuti. Siamo qui, è stato importante vincere dopo il derby, continuare a vincere era troppo importante oggi, perché ritornare alla realtà dopo il derby era la cosa più difficile ma i giocatori l’hanno capito e abbiamo vinto bene“. Sono le parole di Pauloa Sky Sport dopo, partita da non sottovalutare dopo l’euforia del derby vinto. Con Fofana in campo 1 pareggio e 3 vittorie, unpiù equilibrato e i risultati arrivano: “è un calciatore importante. Penso che tutta la squadra abbia fatto un’evoluzione nelle ultime partite, non solo Fofana che sta bene e sta acquistando fiducia. Io sento che sta crescendo ed è più importante per la nostra squadra“. Ora tocca alin Champions.