Maltempo nel Bresciano il torrente Budrio esonda | strade allagate a Darfo Boario Terme Frana a Malegno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 – Notte dinel, particolarmente colpita. A causa delle violenti piogge, èto il: l’acqua ha tracimato finendo sulle. Nella frazione di Erbenno, alcune persone sono state evacuate dalle loro case per sicurezza. Non ci sarebbero feriti, ma si registrano diversi danni alle strutture. In azione i vigili del fuoco per sistemare l’alveo del fiume e mettere in sicurezza i residenti. Sul posto anche i carabinieri. Nella notte c’è stata anche unanel territorio die la Provincia di Brescia ha disposto la chiusura del tratto al km 1+360 della Sp 92 verso Lozio.