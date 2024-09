L’ha uccisa nel garage poi l’ha nascosta sotto le foglie | la ricostruzione dell’omicidio di Maria Campai e il ‘buco’ del movente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024)nele poi ha trasportato il cadavere nel giardino di una villetta, nascondendoloil fogliame, lì dove gli investigatori lo hanno ritrovato dopo sei giorni di ricerche giovedì mattina.è morta strangolata e, probabilmente, prima è stata stordita con un colpo alla testa alle spalle. Tutto è avvenuto la sera del 19 settembre, quando la 42enne era arrivata a Viadana da Parma, in compagnia della sorella, per incontrare un uomo che aveva conosciuto in Rete. Un ragazzo, più che altro, secondo ladegli inquirenti che hanno fermato un 17enne con l’accusa di omicidio volontario, con l’aggravante della premeditazione, e occultamento di cadavere. Il ragazzo, insomma, avrebbe preparato l’omicidio della donna che non aveva mai visto prima della sera del delitto.