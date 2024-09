L’anticipo in serie D C’è Pro Sesto-Pro Palazzolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024)SAN GIOVANNI (Milano) Stasera il campo offrirà uno scontro tutto da vivere, un anticipo che promette spettacolo e incertezza fino all’ultimo minuto. Proe Pro, appaiate a quota 7 punti in classifica, si affrontano in una partita cruciale che potrebbe tracciare un primo bilancio delle ambizioni stagionali di entrambe le formazioni lombarde. La Pro, guidata da mister Angellotti, ha avuto un avvio di campionato altalenante, ma la recente vittoria in trasferta contro il Magenta ha ridato fiducia e confermato la solidità difensiva della squadra. Un successo netto, che ha mostrato segnali di crescita e maggiore compattezza, elementi che saranno fondamentali nell’impegno odierno. Dall’altra parte, la Pro, dopo l’iniziale sconfitta all’esordio contro la Varesina, ha iniziato a ingranare, mostrando miglioramenti costanti settimana dopo settimana.