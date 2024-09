La città scioccata Il mistero del 16enne | Anche i servizi sociali non l’hanno mai visto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) "È una notizia che mi lascia sconcertato, il mio pensiero va innanzitutto alla vittima dell’aggressione e ai suoi famigliari con l’augurio che si riprenda al più presto". Il sindaco Gianpiero Bocca ha saputo di quanto accaduto l’altra sera solo nella giornata di ieri: un uomo di 60 anni, C.B., massacrato nel garage a colpi di mazza da baseball e un ragazzino di 16 anni fermato con l’accusa di tentato omicidio dopo 24 ore di indagini dei carieri. Il giovane, italiano, è un vicino di casa: nella sua abitazione sono stati trovati infdumenti macchiati di sangue e marijuana. Intanto C.B. ieri è stato estubato dopo una notte in osservazione. "La famiglia è, ma per fortuna si sta riprendendo, pur restando in terapia intensiva", dice Federico Sala, amico di Andrea, il figlio della vittima.