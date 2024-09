Emergenza idrica Comitati convocati in Prefettura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il Movimento "Insieme per Avellino e l'Irpinia", guidato da Pasquale Luca Nacca, insieme al comitato "Uniamoci per l'acqua", si prepara a un importante incontro a Palazzo di Governo. Lunedì 30 settembre alle ore 10:00, una delegazione del movimento sarà ricevuta dal prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, per discutere della crescenteche colpisce il territorio. Durante l'incontro, il gruppo presenterà una mozione che evidenzia le problematiche legate alla scarsità d'acqua e propone soluzioni concrete per affrontare questa crisi che ha effetti diretti sulla vita quotidiana dei cittadini. Il documento sarà successivamente consegnato al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in occasione del G7.